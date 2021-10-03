Журналисты со всего мира опубликовали документы о владельцах офшоров. Там фигурируют и компании Зеленского и Коломойского

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Более 650 репортеров со всего мира под руководством Международного консорциума журналистов-расследователей обнародовали финансовые документы о тайных соглашениях и скрытом имуществе сотен мировых лидеров. Новая утечка данных получил название Pandora Papers — «Документы Пандоры».

Их обнародовали вечером в воскресенье, 3 октября. Там фигурируют около 35 действующих и бывших глав государств и более 300 чиновников. Это последняя из череды утечек за последние семь лет после файлов FinCen, Paradise Papers, Panama Papers и LuxLeaks. Изучение файлов организовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), в котором участвуют более 650 репортеров.

Утечка документов была из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии. В них говорится, в частности, о том, что король Иордании тайно накопил собственности в Британии и США на сумму более $90 миллионов. Документы также показывают, как бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и его жена сэкономили более $400 тысяч на гербовом сборе при покупке лондонского офиса.

Новые данные также связывают президента России Владимира Путина с секретными активами в Монако и демонстрируют, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорную инвесткомпанию для приобретения замка на юге Франции стоимостью $22 миллиона.

Украина

От Украины документы исследовали журналисты проекта «Слідство.Інфо» — это независимое украинское агентство журналистских расследований.

Журналисты нашли подтверждение того, что офшорные фирмы президента Украины Владимира Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1».

«Слідство.Інфо» отмечает, что в 2012 году «кварталовцы» зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. Сердцевина сети — до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp, которая была поровну поделена между фирмами Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного «кварталовца» — сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.

Номинальный владелец Maltex Multicapital — действующий глава СБУ Иван Баканов. Именно он подписал так называемую «трастовую декларацию» — документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании. Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, 40 миллионов долларов формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал.

В то же время офшорные компании, которые, вероятно, перечисляли средства «кварталовцам», подозревают в отмывании миллиардов из ПриватБанка — совладельцем этого банка ранее был олигарх Игорь Коломойский.

Кроме того, по данным источников «Слідства.Інфо», перевод денег происходил через кипрский филиал ПриватБанка. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров «Квартала 95» имела счет в этом банке, «то есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег».