В Канаде разбился небольшой самолет, который вез баннер с надписью «Ты выйдешь за меня?» Есть погибший

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В Канаде у острова Сент-Элен разбился небольшой самолет, который вез баннер с предложением пожениться. Один человек погиб, один госпитализирован, больше людей на борту не было.

Об этом сообщает CBC News.

Инцидент произошел вечером 2 октября. На место происшествия выехали полицейские, пожарные и следователи из Совета по безопасности на транспорте Канады. Никаких подробностей об обстоятельствах или причинах катастрофы не разглашается. Совет безопасности соберет информацию и оценит инцидент.

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Известно, что самолет разбился рядом с Мостом Согласия, который ведет к острову Сент-Элен, где полным ходом идет музыкальный фестиваль Osheaga Get Together. Организаторы мероприятия заявили, что инцидент не повлиял на фестиваль.