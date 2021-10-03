«Слідство.Інфо» хотело показать в Малой опере фильм об «офшорном бизнесе Зеленского», но руководство заведения отменило показ

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Журналисты проекта «Слідство.Інфо» анонсировали на воскресенье, 3 октября, показ фильма «о бизнесе президента Зеленского «Офшор 95», который должен был состояться в Малой опере. Однако руководство заведения за несколько часов до премьеры отказалось от показа.

Об этом сообщила руководитель «Слідство.Інфо» Анна Бабинец.

Она пересказывает разговор с руководителем Малой оперы Алексеем Прасолом: «Позвонил нам и сказал, что показа не будет — «мы не будем показывать фильм о президенте». Впоследствии Алексей написал, что у них нет света и вообще ремонт. Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет. Однако постеры с нашим фильмом из помещения убрали, работникам сказали, что короткий день — опера закрывается в 17.00. Алексей сказал мне по телефону, что ничего не знает о нашем фильм и бросил трубку. Договор у нас заключен, локация оплачена».

Журналисты сейчас ищут локацию для показа, которая могла бы поместить 250 человек. «Бабель» звонил в Малую оперу за комментарием, однако указанный контактный номер не работает. Позже «Украинская правда» связалась с работниками Киевской городской государственной администрации, которые рассказали, что после решения директора Малой оперы разрешить показ, в КГГА позвонил человек, который представился начальником СБУ и пригрозил «проблемами, если показ все же состоится». Также столичные чиновники заверили, что показ состоится в Малой опере, в 19:00, как и планировалось.

Что это за фильм?

2 октября журналисты проекта «Слідство.Інфо» анонсировали показ фильма «Офшор 95» — это часть международного проекта Pandora Papers, который содержит 2,94 терабайта финансовых данных. Фильм они называют «расследованием о тайнах офшорного бизнеса президента Зеленского и о грязных деньгах олигарха Коломойского».

Премьера должна была состояться 3 октября в 19:00 в Киеве в помещении Малой оперы (Дегтяревская, 5).

Pandora Papers — это глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых доходах самых богатых людей со всего мира. В этих секретных документах также фигурируют осужденные, знаменитости, звезды футбола, судьи, налоговики и руководители крупнейших городов мира.