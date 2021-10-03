Die Welt: ЕС рассматривает возможность создания в Украине военной миссии

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В Европейском Союзе планируют создать в Украине новую миссию. Она будет называться Военно-консультативная и обучающая миссия ЕС-Украина.

Об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на внутренние документы ЕС.

Такую миссию там хотят создать на фоне длительной агрессии России на Донбассе и в Крыму. Евросоюз хочет поддержать подготовку украинских военных.

По данным СМИ, о такой миссии попросили ЕС министры иностранных дел и обороны Украины еще в июле. Тогда они написали конфиденциальное письмо, напомнив о весенней концентрации войск России вдоль украинских границ.

Сейчас в Украине работают две гражданские миссии, крупнейшая из которых — Консультативная миссия ЕС, которая занимается реформированием сектора гражданской безопасности. Ее запустили в 2014 году. Другая, чуть меньше, занимается обустройством молдовско-украинской границы.