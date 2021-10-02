За кресло мэра Харькова будут бороться 13 кандидатов

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Ковальчук Виктор / УНИАН

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще 5 кандидатов на мэра Харькова — всего на выборах баллотируется 13 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на секретаря избирательной комиссии Екатерину Шалупню.

«Самовыдвиженцами идут на выборы депутат Харьковского городского совета [«Слуга народа»] Алина Мустафаева, Сергей Ряполов, Николай Кукурика, Виктор Величков и Денис Ярославский. Всего зарегистрировано 13 кандидатов на должность мэра Харькова. Сейчас они уже должны начинать свои избирательные кампании», — сказала Шалупня.

В регистрации отказали самовыдвиженцу Иджрану Ягуб оглы Абдуллаеву — у него был не полный пакет документов.

Кандидатами также зарегистрированы Константин Немичев от «Национального корпуса», Александр Скорик от «Евросолидарности», бывший мэр Харькова Михаил Добкин, Владимир Плетнев от Партии Шария, экс-депутат городского совета Дмитрий Маринин, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов от Блок Кернеса, Валерий Говоров от ОПзЖ и Александр Кондрусик из партии «Наш край».

Выборы мэра состоятся 31 октября в связи со смертью Геннадия Кернеса.