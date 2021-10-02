В Чернигове группа неизвестных убила полицейского, еще один в реанимации

Новости

Петро Порошенко / Flickr

В Чернигове в ночь на 2 октября возле одного из супермаркетов группа молодых мужчин избила двух полицейских, которые находились в отпуске и были в гражданской одежде. В результате один правоохранитель умер, а второй попал в реанимацию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители уже задержали шестерых лиц, которые могут быть причастны к нападению. Полиция расследует умышленное убийство и проводит служебное расследование.

Как сообщает местное издание Сheline, полицейских без сознания нашли прохожие в микрорайоне Масаны. Погибший и пострадавший капитаны полиции.

Для установления объективной картины инцидента полиция изучает видео с камер наблюдения. Виновникам может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.