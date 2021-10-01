В Венесуэле провели деноминацию валюты. Уже в третий раз за 13 лет

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Flickr / José Agustín Censore

Центробанк Венесуэлы уже в третий раз за последние 13 лет провел деноминацию местной валюты — венесуэльского боливара.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Соответствующее решение было принято на фоне гиперинфляции и масштабного экономического кризиса. Нацбанк выпустил новые купюры, номинал которых сократили на шесть нулей. Таким образом, все цены в страны снизились на миллион.

Номинал новых банкнот составляет 5, 10, 20 50 и 100 боливаров. Также была выпущена монета в 1 боливар.

В Венесуэле продолжается как политический, так и экономический кризис. В 2020 году инфляция в стране составила почти 3 тысячи процентов, а в 2019 году — около 9,6 тысяч процентов.

Власти Венесуэлы уже в третий раз проводят деноминацию. В 2008 году с купюр убрали три нуля, а в 2018 году — пять нулей. Но кризис продолжался, и в 2020 году Центробанк Венесуэлы снова выпускал купюры номиналом в 200 тысяч боливар и 500 тысяч боливар. Стоимость одной буханки хлеба в стране составила 7 млн боливар.