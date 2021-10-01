Компания Merck заявила, что ее таблетки от коронавируса вдвое снижают риск смерти
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Pixabay
Один из крупнейших в мире производителей лекарств — компания Merck, заявила, что их таблетки от коронавируса вдвое снижают риск госпитализации и смерти.
Об этом пишет пресс-служба компании.
В исследовании приняли участие 775 пациентов. 7,3% пациентов из тех, кто получил таблетки, были госпитализированы или умерли от коронавируса, тогда как в группе тех, кто получил плацебо, таких было 14,1%.
Теперь компания планирует как можно скорее подать все документы и получить разрешение в США на применение в экстренных случаях.
Эксперты называют подобные исследования прорывом, поскольку многие люди в мире до сих пор невакцинированы, а сама вакцина не спасает на 100% от болезни. Поэтому должны быть действенные и эффективные лекарства против коронавируса, чтобы помогать выздороветь тем, кто уже заболел.
- В сентябре в Украину прибыл груз с инновационными лекарствами от коронавируса, переданными из США. Лекарства предоставила американская благотворительная организация Direct Relief. Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов «Бамланивимаб» (Bamlanivimab) и «Етесевимаб» (Etesevimab), используемых против COVID-19.