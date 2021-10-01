«Газпром» начал поставлять газ в Венгрию и Хорватию в обход Украины

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Немеш Янош / УНИАН

Российская компания «Газпром» начала поставки газа в Венгрию и Хорватию в обход Украины через газопровод «Турецкий поток».

Об этом пишет пресс-служба компании.

«Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод «Турецкий поток» и далее через национальные газотранспортные системы Болгарии, Сербии и Венгрии», — говорится в сообщении.

В Венгрии в ответ на претензии со стороны Украины заявили, что не могут учитывать ее точку зрения.

«Нам нужен газ. Это реальность. Вы должны договориться с россиянами. К сожалению, мы не можем принимать во внимание точку зрения украинцев. Я уважаю Украину и желаю украинскому народу больших успехов. Однако на газовом фронте мне нужно соответствовать интересам венгерского народа, а не украинского», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Украинская же сторона, реагируя на прекращение транзита газа, переориентировала реверсные поставки на Польшу, Словакию и Румынию. Прекращение транзита фактически сделало невозможным реверсные поставки из Венгрии.

«К сожалению, наша система и сегодняшняя ситуация такова, что без наличия физического транзита мы теряем возможности виртуального реверса ... Соответственно, сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения — с Польшей, Румынией, Словакией», — рассказала директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС» Ольга Белькова.