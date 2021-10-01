«Газпром» начал поставлять газ в Венгрию и Хорватию в обход Украины
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Немеш Янош / УНИАН
Российская компания «Газпром» начала поставки газа в Венгрию и Хорватию в обход Украины через газопровод «Турецкий поток».
Об этом пишет пресс-служба компании.
«Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод «Турецкий поток» и далее через национальные газотранспортные системы Болгарии, Сербии и Венгрии», — говорится в сообщении.
В Венгрии в ответ на претензии со стороны Украины заявили, что не могут учитывать ее точку зрения.
«Нам нужен газ. Это реальность. Вы должны договориться с россиянами. К сожалению, мы не можем принимать во внимание точку зрения украинцев. Я уважаю Украину и желаю украинскому народу больших успехов. Однако на газовом фронте мне нужно соответствовать интересам венгерского народа, а не украинского», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Украинская же сторона, реагируя на прекращение транзита газа, переориентировала реверсные поставки на Польшу, Словакию и Румынию. Прекращение транзита фактически сделало невозможным реверсные поставки из Венгрии.
«К сожалению, наша система и сегодняшняя ситуация такова, что без наличия физического транзита мы теряем возможности виртуального реверса ... Соответственно, сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения — с Польшей, Румынией, Словакией», — рассказала директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС» Ольга Белькова.
- Россия и Венгрия 27 сентября подписали договор о поставках газа. Согласно условиям, Россия ежегодно будет предоставлять Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа — 3,5 миллиарда через Сербию и еще миллиард через Австрию. Соглашение будет рассчитано на 15 лет с возможностью изменить объемы поставок через 10 лет.
- Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за подписания Венгрией и Россией договора на 15 лет о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы. После этого Украина вызвала в МИД посла Венгрии, там поступили так же.