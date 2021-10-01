Офис генпрокурора завершил расследование одного из дел в отношении бывшего главы КС Тупицкого
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Пресс-служба Конституционного суда
Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование в отношении бывшего главы Конституционного Суда Александра Тупицкого и главного бухгалтера суда. Дело касается вмешательства в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации.
Об этом прокуратура сообщила в пятницу, 1 октября.
В ходе расследования установили, что Тупицкий в сговоре с главным бухгалтером КС вмешались в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины и исказили информацию об истинном подписчике документов.
По данным следствия, Тупицкий после отстранения от должности передал защищенный электронный носитель с собственной электронной подписью и пароль к нему главному бухгалтеру и дал указание использовать этот ключ — им подписали более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств, по распределению показателей смет и сметных назначений и тому подобное. Ключом пользовались даже когда Тупицкий был за границей.
- 27 марта Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».
- Перед этим, 29 декабря 2020 года, Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным, а Тупицкий его обжаловал.