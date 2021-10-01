В Беларуси ликвидировали Хельсинкский комитет. Это предпоследняя независимая правозащитная организация в стране

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Верховный суд Республики Беларусь по иску Министерства юстиции ликвидировал правозащитную организацию Беларусский Хельсинкский комитет (БХК).

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно заявлению Минюста, во время парламентских выборов в октябре 2004 года комитет направлял наблюдателями на избирательные участки лиц, «которые не были на тот момент членами этого объединения». Кроме этого, в заявлении указывается, что комитет допустил грубые нарушения налогового законодательства — невыплаты в бюджет, и задолженность до сих пор не погасили.

Гарри Паханьянджла, заместитель руководителя Хельсинкского комитета, который представлял организацию в суде, заявил, что БГК не согласен с доводами и основаниями для иска, ведь нарушений в деятельности комитета не было.

Он добавил, что комитет попросил перенести рассмотрение до завершения уголовного дела, по которому взяли материалы. Ведь пока его не закроют, БГК не может предоставлять свои доказательства. Суд отказался переносить заседание и 30 сентября ликвидировал организацию.

Председатель БХК Олег Гулак отметил, что решение о закрытии комитета — политическое. Власти хотели прекратить работу организаций, подвергшихся давлению после выборов 2020 года. Гулак добавил, что документы, которые Минюст предоставляет в качестве доказательств, — подделка, и он их на самом деле не подписывал.