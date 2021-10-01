Монастырский хочет за два года обустроить «интеллектуальную границу» с Россией и Беларусью. На строительство уйдет 17 млрд гривен
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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МВД
Украина в течение 2022—2023 годов должна построить государственную границу с Россией и Беларусью, на что нужно выделить 17 млрд гривен.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время рабочего визита в Луганскую область, где в селе Рассыпное недавно обустроили участок российско-украинской границы.
«Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью», — подчеркнул он.
По словам Монастырского, для полного обустройства границ необходимо 17 млрд гривен, МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет-2022.
«В следующем году должно быть «большое строительство границ». Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая «интеллектуальная» граница, который даст возможность пограничникам на 100% контролировать рубежи нашей страны», — добавил министр.
Сейчас новейшей системой интегрированного управления границами обустроен участок протяженностью более 100 километров, на нем установлен комплекс защитных инженерных сооружений: противотранспортные ров и вал, контрольно-следовая полоса, рокадная дорога, заградительный забор с колючей проволокой и интеллектуальная система видеонаблюдения на 15 наблюдательных башнях, каждая из которых охватывает 10 км государственной границы. Всепогодные камеры, сенсорные, вибрационные и тепловизионные устройства фиксируют мельчайшие детали круглосуточно в любое время года и передают сигнал пограничным нарядам для быстрого реагирования. Сигнал фиксируют и передают оптоволоконные, вибро- и тепловизорные системы.
Общая протяженность границы с РФ на суше составляет 1 974 километра, из них 409 км Донецкой и Луганской областей Украина временно не контролирует.
- Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- Идея о создании инженерно-технических заграждений на границе с РФ появилась еще в 2014 году, во времена премьерства Арсения Яценюка. Сейчас проект «Стена», он же «Европейский вал», предусматривает на границе с Россией (строительство идет в Черниговской, Сумской и Харьковской областях) сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов. Общая протяженность ограждения составит более 2 тыс. км. В 2019 году в Госпогранслужбе уверяли, что «крайняя точка реализации этого проекта — 2021 год».