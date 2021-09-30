«Укрзалізниця» 10 октября возобновит железнодорожное сообщение с Польшей
- Автор:
- София Ходева
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Pixabay
С 10 октября «Укрзалізниця» возобновит международное железнодорожное сообщение с Польшей, которое остановили в прошлом году из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
В Польшу отправится поезд по маршруту Киев — Перемышль. Билет можно будет приобрести уже с 1 октября на сайте «Укрзалізниці» или в кассах вокзалов.
В Польше рассчитывали возобновить движение поездов уже 1 октября и даже подготовили соответствующее постановление правительства, однако в итоге страны договорились, что это произойдет 10 днями позже.
- Движение поездов между Украиной и Польшей прекратили 15 марта 2020 из-за введенных мер по предотвращению распространения коронавируса. Восстановление железнодорожного сообщения планировали на начало июня 2021, но несколько раз переносили на более поздние даты.
- В июне «Укрзалізниця» возобновила железнодорожное сообщение с Венгрией, Словакией и Австрией, которое тоже временно прекращали из-за карантина.