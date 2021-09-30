«Укрзалізниця» 10 октября возобновит железнодорожное сообщение с Польшей

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С 10 октября «Укрзалізниця» возобновит международное железнодорожное сообщение с Польшей, которое остановили в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

В Польшу отправится поезд по маршруту Киев — Перемышль. Билет можно будет приобрести уже с 1 октября на сайте «Укрзалізниці» или в кассах вокзалов.

В Польше рассчитывали возобновить движение поездов уже 1 октября и даже подготовили соответствующее постановление правительства, однако в итоге страны договорились, что это произойдет 10 днями позже.