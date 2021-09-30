В Николаевской области чиновник незаконно добывал гранит, убытки оценили в 273 миллиона гривен

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В Николаевской области бывшего исполняющего обязанности директора госпредприятия при исправительной колонии уличили в незаконной добыче полезных ископаемых.

Действия мужчины нанесли государству ущерб на сумму более 273 миллионов гривен, сообщает пресс-служба МВД.

Следствие установило, что в 2019 году в течение нескольких месяцев чиновник, несмотря на запрет, продолжил проводить взрывные работы по добыче полезных ископаемых общегосударственного значения — гранита в карьере тогдашнего Арбузинского района.

Теперь 46-летнему бывшему чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 УК («Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых»).

За содеянное фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.