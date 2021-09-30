В Польше в ДТП погибли трое украинцев, еще одна девушка находится в больнице
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- София Телишевская
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Укринформ
В центре Польши, вблизи населенного пункта Жгув, что недалеко от Лодзи, в ДТП погибли трое граждан Украины, еще одна 25-летняя украинка находится в больнице.
Авария произошла около 21:00 в среду, 29 сентября, сообщает Укринформ.
Пресс-секретарь полиции Лодзинского воеводства Иоанна Концка сообщила, что погибли мужчины в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя девушка.
«Удалось подтвердить, что в автомобиле на польской регистрации путешествовали четверо граждан Украины, они проживали во Вроцлаве», — заявила Концка.
По предварительным данным следствия, водитель BMW, на котором путешествовали украинцы, на дороге национального значения № 91 в направлении города Катовице потерял контроль над транспортным средством и на большой скорости въехал в электрический столб.
Машину сильно смяло, спасателям пришлось с помощью техники вытаскивать из нее людей.
Расследование этого ДТП находится под контролем прокуратуры Лодзи.
- В начале сентября в Житомирской области произошло ДТП с участием международного автобуса, который осуществлял рейс из Польши в Мариуполь, и автовоза. Один человек погиб.