Кабмин пятый раз объявил конкурс на должность главы Национальной службы здоровья и назвал требования к кандидатам

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Enrique Saldivar / Flickr

Кабинет министров объявил повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), который начинается сегодня, 30 сентября.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 сентября.

Также Кабмин утвердил условия проведения конкурса, в частности необходимые для участия документы, срок их подачи и требования к кандидатам.

Согласно распоряжению, для участия в конкурсе кандидаты должны подать заявление об участии в конкурсе, указав, почему хотят занять эту должность, резюме, а также подтвердить подачу декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год.

Документы будут принимать до 17:00 среды, 13 октября 2021 года, исключительно через Единый портал вакансий государственной службы — подать можно здесь.

Тестирование кандидатов состоится 20 октября в Национальном агентстве по вопросам государственной службы.

Кандидаты должны иметь:

степень высшего образования — не ниже магистра,

опыт работы — на должностях государственной службы категории «А» или «Б», на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или на руководящих должностях в сфере здравоохранения — не менее 3 лет,

общий стаж — не менее 7 лет.

Нацслужба здоровья была создана в конце декабря 2017 года. Она является важным органом в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать соглашения больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписанного к ним пациента.