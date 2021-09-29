Высота самой высокой горы Европы сократилась на метр

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Matthieu Riegler / Wikipedia

Французские эксперты обнаружили, что самая высокая гора Западной Европы — Монблан — потеряла почти метр своей высоты.

Об этом сообщает The Local.

Специалисты-географы отметили, что после экспедиции в середине сентября гора в центре французских Альп была высотой 4 807,81 метра, что ниже зафиксированной ими в 2017 году высоты в 4 808,72 метра.

«Теперь климатологи и другие ученые должны пересмотреть все собранные данные и предложить свои теории, чтобы объяснить это явление», — заявили французские эксперты на пресс-конференции в городе Сен-Жерве-ле-Бен у подножия этой горы.

Отмечается, что официальная высота Монблана снижается уже более десяти лет. Самый высокий показатель составил 4 810,9 метра в 2007 году.