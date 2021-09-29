Суд признал невиновным главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации по делу о растрате 88 млн гривен. САП обжалует приговор

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Сегодня, 29 сентября, Высший антикоррупционный суд признал невиновными по делу о растрате более 88 млн гривен руководителя Государственной зерновой корпорации и двух директоров других компаний. Специальная антикоррупционная прокуратура теперь готовит апелляционную жалобу.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В рамках дела следствие установило, что руководитель зерновой корпорации в 2015 году подписал два договора по поставке кукурузы с Рокитнянским комбинатом хлебопродуктов и «Васильковхлебопродуктом». В дальнейшем он дал указание на перечисление почти 50 млн гривен и 38,5 млн гривен предоплаты, но товар на вышеуказанных предприятиях отсутствовал.

«Руководитель корпорации вообще не собирался выполнять указанные соглашения. Как следствие, корпорация потеряла более 88 млн гривен, которые после перечисления как предоплаты, были использованы третьими лицами на удовлетворение собственных потребностей», — заявили в САП.

Прокуроры доказывали вину обвиняемых по статье о растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК), но суд признал фигурантов невиновными.