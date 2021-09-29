В Эквадоре в одной из тюрем произошла стычка банд. Погибли 30 заключенных

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В эквадорской тюрьме Литораль города Гуаякиль произошли массовые беспорядки, вызванные стычкой между членами двух банд. В результате погибли 30 заключенных и 48 получили ранения.

Об этом сообщают Associated Press и местная газета La Jornada.

Столкновения произошли рано утром 29 сентября. Тюремная охрана услышала выстрелы и несколько взрывов, после чего вызвала подкрепление. В тюрьме в это время началась жестокая поножовщин. Тактическим и оперативным подразделениям понадобилось около 5 часов, чтобы восстановить порядок.

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У заключенных и на месте драк нашли огнестрельное оружие, ножи и самодельные бомбы. Среди погибших пять заключенных были обезглавлены, остальные, в основном, умерли от колотых ран.

По данным местных СМИ, стычки произошли между членами банд «Лос Лобос» и «Лос Чонерос».