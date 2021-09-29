ЕС хочет до конца года начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Rock Cohen / Flickr
В Европейском Союзе планируют начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии до конца года.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Радио Свобода».
Она сейчас находится в турне по странам Западных Балкан накануне совместного саммита с ЕС. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия «сделает все, чтобы преодолеть препятствия, которые у нас есть сейчас».
Пока же в странах Западных Балкан среди населения растет разочарование евроинтеграцией из-за очень медленного процесса и нежелания ЕС активнее работать над вступлением.
- Некоторые страны-члены Европейского Союза хотят отменить безвизовый режим для ряда балканских и восточноевропейских государств, в частности Грузии, Молдовы и Украины, из-за «злоупотреблений». Согласно документу, Германия, Франция, Италия, Бельгия и Чехия «встревожены увеличением» числа случаев незаконного проживания и необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан этих стран.
- Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал Евросоюз принять в свой состав страны Западных Балкан. Сассоли подчеркнул, что вступление стран Западных Балкан в ЕС напрямую зависит от проведения там необходимых реформ.