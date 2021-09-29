ЕС хочет до конца года начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

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Rock Cohen / Flickr

В Европейском Союзе планируют начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии до конца года.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Радио Свобода».

Она сейчас находится в турне по странам Западных Балкан накануне совместного саммита с ЕС. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия «сделает все, чтобы преодолеть препятствия, которые у нас есть сейчас».

Пока же в странах Западных Балкан среди населения растет разочарование евроинтеграцией из-за очень медленного процесса и нежелания ЕС активнее работать над вступлением.