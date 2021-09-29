Amazon представила домашнего робота Astro для переноски вещей, видеонаблюдения и воспроизведения музыки

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Американская компания Amazon представила домашнего робота Astro, который разработан на основе технологий для «умного» голосового ассистента Alexa.

Помощник на колесах может как выполнять задачи, характерные для «умных» колонок с дисплеем, так и перемещаться по дому, сканируя и запоминая комнаты, пишет The Verge.

Робот предназначен для выполнения таких задач, как наблюдение за жилищем, настройка подпрограмм и напоминаний. Также Astro может воспроизводить музыку и телешоу, катаясь по дому.

Им можно управлять дистанционно через приложение и получать отчеты, если робот «заметит» что-то необычное.

У работа есть камера, которая поднимается на кронштейне (до 1 м), с ее помощью он следит за домом.

Также у робота есть функция распознавания лиц — например, в него можно что-то положить и попросить передать конкретному человеку в доме.

Astro реагирует на голосовые команды и может «рассказать» о погоде, результатах спортивного матча или включить музыку.

Продажи робота от Amazon начнутся в ближайшее время, но только в США и по специальным приглашениям. Устройство доступно по начальной цене $999,99 и стандартной — $1 449,99.

Также Amazon начала продажи автономной летающей камеры наблюдения для дома. Стоимость Always Home Cam — $250, сейчас предзаказ на устройство доступен только для жителей США.