В Австралии аборигенам вернули самый старый в мире тропический лес

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В Австралии аборигенам вернули в собственность Дейнтри — самый старый в мире тропический лес. Об этом в среду, 29 сентября, сообщила министр окружающей среды Меган Скэнлон, а детали пишет BBC.

Этому объекту всемирного наследия ЮНЕСКО больше 180 миллионов лет, он является домом для многих поколений аборигенов. Отныне, в соответствии с соглашением, народ Куку Яланджи будет управлять национальным парком совместно с правительством штата Квинсленд. Соглашение охватывает обе стороны леса — ущелье Моссман и мыс Скорби, а также включает другие национальные парки Квинсленда: Сидар-Бей, Блэк-Маунтин и Острова Надежды, общая площадь которых составляет более 160 тысяч гектаров.

«Это соглашение признает их право владеть своей страной и управлять ею, защищать свою культуру и делиться ею с посетителями по мере того, как они становятся лидерами в индустрии туризма», — говорится в заявлении министра окружающей среды Меган Скэнлон.

По сообщениям местных СМИ, дискуссии по этому поводу продолжались четыре года. Люди Куку Яланджи хотели единолично управлять лесами и другими тропическими регионами.

Дейнтри граничит с Большим Барьерным рифом и является одной из главных туристических достопримечательностей Австралии. Он славится своей давней экосистемой и естественной красотой: лесные пейзажи, дикие реки, водопады, ущелья и белые песчаные пляжи.

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Регион Дейнтри внесли в список всемирного наследия в 1988 году — после кампании по противодействию лесозаготовкам. ЮНЕСКО считает его «чрезвычайно важным» участком с богатым и уникальным биоразнообразием, где проживают более 3 тысяч видов растений, 107 видов млекопитающих, 368 видов птиц и 113 видов рептилий.

Кроме этого, в Дейнтри сохранились остатки обширных лесов Гондваны, которые покрывали Австралию и некоторые части Антарктиды до того, как континенты разделились от 50 до 100 миллионов лет назад. Таким образом, тропический лес «представляет собой беспрецедентный отчет об экологических и эволюционных процессах, которые сформировали флору и фауну Австралии».

«Его живая флора с высокой концентрацией примитивных, архаичных и реликтовых таксонов является ближайшим современным аналогом лесов Гондваны», — говорится в сообщении ЮНЕСКО.