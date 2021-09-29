В Швеции отменили почти все карантинные ограничения
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Bloomberg / Contributor
В Швеции с 29 сентября отменяются почти все карантинные ограничения. Власть лишь рекомендует невакцинированным и в дальнейшем придерживаться социальной дистанции и не посещать заведения.
Об этом пишет The Local.
Отменяются любые ограничения по работе баров и ресторанов. Также отменяются и ограничения по массовым мероприятиям и мероприятиям в закрытых помещениях. Это позволит проводить большие концерты и спортивные мероприятия.
Также шведское правительство отменило рекомендацию для дистанционной работы. В то же время Агентство здравоохранения посоветовало работодателям возвращать своих работников в офисы постепенно. А если у работника есть симптомы болезни, он должен оставаться дома.
Одна из основных рекомендаций, которая остается после 29 сентября, — оставаться дома при наличии симптомов и проходить тестирование.
- В июне 2020 года главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые признал ошибкой предложенный им подход в борьбе с коронавирусом, который предусматривал отказ от тотального карантина. По его мнению, было бы более разумно следовать стратегии других стран во время пандемии.
- В декабре 2020 года король Швеции признал неэффективной стратегию власти в борьбе с коронавирусом — в стране не было жестких карантинных мер. По словам короля, из-за отсутствия жесткого карантина в Швеции от коронавируса умерло больше людей, чем в странах-соседях.