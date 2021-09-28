«Слуга народа» подала в Раду проект о назначении выборов мэра Кривого Рога на 27 марта
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- Костя Андрейковец
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Соколовская Инна / УНИАН
Народные депутаты от «Слуги народа» подали в Верховную Раду проект постановления, которым предлагают назначить внеочередные выборы мэра Кривого Рога на 27 марта 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Проект зарегистрирован под номером № 6116. Он предусматривает поручить Центризбиркому и Кабмину организационное и финансовое обеспечение внеочередных выборов.
Кроме этого, зарегистрированы проекты постановлений о назначении внеочередных выборов Зайцевского сельского главы Синельниковского района Днепропетровской области (№ 6114) и Часовоярского городского главы Бахмутского района Донецкой области (№ 6115).
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