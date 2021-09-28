Главком ВСУ Залужный сообщил журналистам, что военным в зоне ООС вновь разрешили открывать ответный огонь
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный директивой разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикам без согласования с высшим руководством. Командиры на месте могут сами принимать решения — в зависимости от ситуации.
Об этом сообщили ряд военных журналистов и блогеров, которые 28 сентября встретились с Залужным.
Сообщается, что командирам разрешено применять все доступное вооружение. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию.
Кроме того, Залужный сообщил, что ударные беспилотники Bayraktar «переехали со складов» и уже выполняют боевые задачи. Об этом он ранее говорил и в интервью «Радио Свобода», добавив, что в зоне ООС в полном составе работают все контрснайперские группы, которые есть в ВСУ.
Как сообщает «Милитарный», один Bayraktar TB2 сегодня, 28 сентября, был замечен в небе над зоной ООС.
«Бабелю» в Минобороны и Генштабе информацию о снятии запрета не подтвердили и не опровергли, попросив направить запрос.
- В апреле 2021 года украинским военным на Донбассе запретили отвечать на провокационный огонь боевиков. Тогда министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что войскам приказано не реагировать на провокации, но боевики делают все возможное, чтобы их провоцировать.
- В августе 2021 года главнокомандующий Залужный заявил, что ВСУ должны быть готовы к наступлению для освобождения Донбасса.