Главком ВСУ Залужный сообщил журналистам, что военным в зоне ООС вновь разрешили открывать ответный огонь

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный директивой разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикам без согласования с высшим руководством. Командиры на месте могут сами принимать решения — в зависимости от ситуации.

Об этом сообщили ряд военных журналистов и блогеров, которые 28 сентября встретились с Залужным.

Сообщается, что командирам разрешено применять все доступное вооружение. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию.

Кроме того, Залужный сообщил, что ударные беспилотники Bayraktar «переехали со складов» и уже выполняют боевые задачи. Об этом он ранее говорил и в интервью «Радио Свобода», добавив, что в зоне ООС в полном составе работают все контрснайперские группы, которые есть в ВСУ.

Как сообщает «Милитарный», один Bayraktar TB2 сегодня, 28 сентября, был замечен в небе над зоной ООС.

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«Бабелю» в Минобороны и Генштабе информацию о снятии запрета не подтвердили и не опровергли, попросив направить запрос.