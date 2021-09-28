Омбудсмен Денисова заявила, что Россия незаконно удерживает более 120 украинских политзаключенных

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Фото УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым заявила, что Россия держит в заключении по политическим мотивам 121 гражданина Украины.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«На сегодня в заключении находится 121 гражданин Украины, которых Россия незаконно лишила свободы по политическим мотивам, из них 86 — крымские татары. Они подвергаются репрессиям по религиозным убеждениям, жестокому обращению и пыткам», — отметила Денисова.

Она также указала на случаи преследования родственников людей, проживающих на подконтрольной правительству территории Украины.

«Сегодня стало известно об обысках у матери украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова во временно оккупированном Симферополе. Они были проведены с нарушением процессуальных прав, без привлечения адвокатов. При этом повреждено имущество 74-летней женщины, а ее саму безосновательно держали в течение нескольких часов в так называемом «следственном управлении ФСБ», — привела пример Денисова.