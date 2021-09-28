Омбудсмен Денисова заявила, что Россия незаконно удерживает более 120 украинских политзаключенных
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- София Ходева
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Фото УНИАН
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым заявила, что Россия держит в заключении по политическим мотивам 121 гражданина Украины.
Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
«На сегодня в заключении находится 121 гражданин Украины, которых Россия незаконно лишила свободы по политическим мотивам, из них 86 — крымские татары. Они подвергаются репрессиям по религиозным убеждениям, жестокому обращению и пыткам», — отметила Денисова.
Она также указала на случаи преследования родственников людей, проживающих на подконтрольной правительству территории Украины.
«Сегодня стало известно об обысках у матери украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова во временно оккупированном Симферополе. Они были проведены с нарушением процессуальных прав, без привлечения адвокатов. При этом повреждено имущество 74-летней женщины, а ее саму безосновательно держали в течение нескольких часов в так называемом «следственном управлении ФСБ», — привела пример Денисова.
- Крымскотатарский ресурсный центр 31 августа сообщил о 230 политзаключенных в оккупированном Россией Крыму, из них 162 — крымские татары.
- Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который предусматривает создание Комиссии по вопросам установления факта лишения личной свободы в результате агрессии против Украины, для защиты политзаключенных.