СБУ задержала топ-чиновника Киевского бронетанкового завода, который после сделки на 12 миллионов сбежал на оккупированный Донбасс
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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СБУ
Служба безопасности Украины задержала бывшего топ-чиновника государственного предприятия «Киевский бронетанковый завод». Он был в должности в течение 2014 года и своими коррупционными действиями нанес государству ущерб на 12 миллионов гривен. От наказания он скрывался на оккупированной части Луганской области.
Об этом СБУ сообщила во вторник, 28 сентября.
Бывший чиновник организовал схему по присвоению денег, которые выделяли на модернизацию военной техники. Для этого он зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в различных регионах Украины, в том числе в столице и области. Впоследствии на основании фиктивных договоров он переводил на счета этих компаний деньги, предназначенные для оборонной сферы. Расчеты были или по завышенным тарифам, или вообще за невыполненные работы. Таким образом выводили бюджетные средства и переводили их в наличку, а дальше участники схемы их присваивали.
За полгода такой деятельности государство понесло убытки на 12 миллионов гривен. Чтобы избежать ответственности, в конце 2014 года бывший чиновник перебрался на оккупированную территорию Луганской области. СБУ его задержала при пересечении линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская».
Сейчас бывшему чиновнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина сейчас находится в Дарницком районном суде Киева, ему должны избрать меру пресечения. Следователи устанавливают остальных причастных к схеме.
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