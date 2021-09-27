Американского рэпера R.Kelly признали виновным в рэкете и торговле людьми. Ему грозят десятки лет заключения

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Жюри присяжных федерального суда в Бруклине (штат Нью-Йорк) признало американского рэпера R.Kelly виновным в рэкете и торговле людьми.

Об этом пишет CNN.

В общей сложности против музыканта выдвигали девять обвинений — они включали сексуальную эксплуатацию несовершеннолетнего, вымогательство, похищение людей, взяточничество и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Жюри суда вынесло решение, начав рассмотрение еще в пятницу, 24 сентября. Окончательный приговор R.Kelly вынесут 4 мая 2022 года. Сообщается, что по указанным обвинениям ему грозят «десятки лет заключения».

Кто такой R.Kelly?

Американский рэпер, продюсер. Считается наиболее успешным сольным исполнителем 1990-х по числу синглов, попавших в число лучших композиций США. Выпустил 14 альбомов. Обладатель множества наград, в том числе трех статуэток «Грэмми».