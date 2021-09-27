Беларусская оппозиционерка Мария Колесникова получила премию Вацлава Гавела

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Белсат

Беларусская оппозиционерка Мария Колесникова, которую подконтрольный режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко суд приговорил к тюремному сроку на 11 лет, стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела.

Об этом сообщает «Голос Америки».

От имени Колесниковой, которая сейчас находится в заключении в Беларуси, премию получала ее сестра Татьяна Хомич.

Она заявила, что «эта награда является знаком солидарности всего демократического мира с народом Беларуси».

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс, который вручал награду, отметил: «Оппонируя режиму, который избрал силу и грубость против мирного и законного протеста, госпожа Колесникова показала, что она готова рисковать собственной безопасностью ради цели, высшей чем ты сам — она проявила настоящую храбрость».