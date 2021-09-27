Facebook приостановила разработку Instagram для детей

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Gaelle Marcel / Unsplash

Американская компания Facebook приостановила разработку проекта Instagram Kids — соцсети для детей до 13 лет.

Как сообщает The Wall Street Journal, об этом в интервью Today Show Monday заявил глава Instagram Адам Моссери.

«Я все еще считаю, что хорошо было бы создать приложение инстаграма, безопасное для детей, но нам необходимо время, чтобы пообщаться с родителями, исследователями и экспертами по безопасности и определиться, как двигаться дальше», — сказал Моссери.

Приложение Instagram Kids компания разрабатывала, чтобы родители могли отслеживать активность своих детей, а те — безопасно пользовались соцсетью. Планировалось, что в нем не будет рекламы вообще.

План компании по разработке детской версии приложения в этом году получил критические отзывы от американских конгрессменов. Они выражали свои сомнения по поводу того, не будет ли приложение вредным для психического здоровья детей.

Новую платформу должны были разработать для малолетних возрастом до 13 лет. Instagram не позволяет детям этого возраста зарегистрироваться на платформе, но признает, что многие из них все равно это делают.