Китай ограничит аборты в «немедицинских целях»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Yifan Ding / Contributor / Getty Images
Китай сократит количество абортов, которые делают в «немедицинских целях» — на фоне опасений по поводу падения уровня рождаемости в стране.
Об этом заявило правительство Китая в понедельник, 27 сентября, сообщает The Guardian.
Государственный совет заявил, что будут принимать меры, чтобы избежать нежелательной беременности и побудить мужчин «разделить ответственность» за это. Власть стремится улучшить половое воспитание и усилить услуги по планированию семьи после абортов и родов.
После многих лет попыток ограничить рост населения Пекин проводит политику, направленную на поощрение многодетных семей. В июне правительство заявило, что теперь все пары могут иметь троих детей вместо двух, а также вводятся меры, которые должны улучшить финансовую ситуацию с затратами на детей.
В 2018 году органы здравоохранения предупредили, что использование абортов для прекращения нежелательной беременности вредно для женского организма и может вызвать бесплодие. Китай уже принимал меры для предотвращения абортов по половому признаку.
Данные Национальной комиссии здравоохранения показали, что в период с 2014 по 2018 год в среднем было 9,7 миллиона абортов в год, что примерно на 51% выше среднего показателя за 2009—2013 годы. В этих данных не указано, сколько абортов сделали по медицинским рекомендациям.
Хотя Китай остается самой густонаселенной страной в мире, последняя перепись показала, что рост населения с 2011 по 2020 год был самым медленным с 1950-х годов. Ожидается, что через несколько лет население начнет сокращаться.
В Китае движение к более строгим ограничениям на аборты наблюдается уже несколько лет. В 2018 году провинция Цзянси выпустила руководящие принципы, согласно которым женщины на сроке беременности более 14 недель должны получить разрешение трех медицинских работников на прерывание беременности.
- В Китае в августе 2021 года отменили штрафы за рождение третьего ребенка — это следствие опасений по поводу раннего старения населения и сокращения рождаемости.
- Власти Китая в 1979 году начали политику «Одна семья — один ребенок», чтобы замедлить высокие темпы роста населения. Парам не разрешалось иметь более одного ребенка. За нарушение людей штрафовали, увольняли с работы или заставляли делать аборты. В результате через несколько десятков лет нация начала стареть — молодежи становилось значительно меньше, а людей трудоспособного возраста не хватало. Поэтому в 2016 году власти разрешили китайцам иметь до двух детей. Это немного повысило рождаемость, но через несколько лет она снова начала падать.