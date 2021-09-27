Китай ограничит аборты в «немедицинских целях»

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Китай сократит количество абортов, которые делают в «немедицинских целях» — на фоне опасений по поводу падения уровня рождаемости в стране.

Об этом заявило правительство Китая в понедельник, 27 сентября, сообщает The Guardian.

Государственный совет заявил, что будут принимать меры, чтобы избежать нежелательной беременности и побудить мужчин «разделить ответственность» за это. Власть стремится улучшить половое воспитание и усилить услуги по планированию семьи после абортов и родов.

После многих лет попыток ограничить рост населения Пекин проводит политику, направленную на поощрение многодетных семей. В июне правительство заявило, что теперь все пары могут иметь троих детей вместо двух, а также вводятся меры, которые должны улучшить финансовую ситуацию с затратами на детей.

В 2018 году органы здравоохранения предупредили, что использование абортов для прекращения нежелательной беременности вредно для женского организма и может вызвать бесплодие. Китай уже принимал меры для предотвращения абортов по половому признаку.

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Данные Национальной комиссии здравоохранения показали, что в период с 2014 по 2018 год в среднем было 9,7 миллиона абортов в год, что примерно на 51% выше среднего показателя за 2009—2013 годы. В этих данных не указано, сколько абортов сделали по медицинским рекомендациям.

Хотя Китай остается самой густонаселенной страной в мире, последняя перепись показала, что рост населения с 2011 по 2020 год был самым медленным с 1950-х годов. Ожидается, что через несколько лет население начнет сокращаться.

В Китае движение к более строгим ограничениям на аборты наблюдается уже несколько лет. В 2018 году провинция Цзянси выпустила руководящие принципы, согласно которым женщины на сроке беременности более 14 недель должны получить разрешение трех медицинских работников на прерывание беременности.