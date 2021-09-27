В Британии паника из-за нехватки топлива на АЗС. Большинство из них пустуют, а правительство привлечет армию для урегулирования кризиса

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Twitter / Elmbridge Lib Dems

В Великобритании из-за катастрофической нехватки топлива на АЗС началась паника. Для урегулирования кризиса правительство привлечет армию.

Об этом пишет The Times.

Соответствующее решение премьер-министр Борис Джонсон примет уже 27 сентября. Военные, скорее всего, сядут за руль автоцистерн с бензином и будуть возить его с терминалов на АЗС по всей стране.

Несколько дней на АЗС в Великобритании наблюдаются огромные очереди и паническая скупка горючего. По данным Ассоциации розничных торговцев бензином, которая представляет большинство британских АЗС, от 50% до 90% из них пустуют.

Проблема возникла из-за задержки выдачи виз иностранным водителям. Из-за этого в стране катастрофически не хватает водителей, которые доставляли бензин из терминалов на АЗС. В правительстве обещают решить проблему в течение двух недель и уверяют, что с поставками бензина нет никаких проблем — есть только проблема с логистикой.