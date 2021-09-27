Японская принцесса Мако отказалась от 1,35 млн долларов компенсации за утрату титула

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Правительство Японии не будет платить принцессе Мако компенсацию в 1,35 миллиона долларов за утрату королевского статуса из-за брака с одногруппником, который не имеет знатного происхождения.

Об этом сообщает CNN.

Право на трон в Японии имеют лишь наследники мужского пола. Веками по японскому закону брак между представителем семьи императора и человеком не «благородного» происхождения предполагает потерю королевского статуса.

Членам семьи, которые оставляют семью, должны также осуществить единовременную выплату. В случае Мако это 1,35 миллиона долларов. Однако правительство Японии в конце концов приняло решение не выплачивать эти деньги. Об этом попросила сама Мако из-за публичной реакции на ее брак.

29-летняя принцесса Японии Мако объявила о помолвке со своим одногруппником Кей Комуру в 2017, но свадьбу пришлось перенести. Пара объяснила это тем, что должна была «лучше спланировать будущее».

Несмотря на то, что родители принцессы одобрили выбор дочери, Мако и ее жениха неоднократно критиковали в СМИ.

Как сообщает издание, пара планирует пожениться через месяц и переехать в США. После свадьбы Мако потеряет статус принцессы.