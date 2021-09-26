Австралиец проехал на велосипеде 150 км, чтобы «нарисовать» обложку альбома Nevermind группы Nirvana

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Житель Австралии Питер Стоукс в честь 30-й годовщины выхода альбома Nevermind американской рок-группы Nirvana с помощью GPS воссоздал его обложку в городе Аделаида.

Об этом сообщает The Guardian.

Для этого Стоукс проехал около 150 км на велосипеде через центральный деловой район Аделаиды и пригородные Бернсайд и Кенсингтон. Свои перемещения он фиксировал в приложении Strava. Отмечается, что на воссоздание контура картинки мужчине понадобилось более 8 часов с остановками.

«Это то, что мне сейчас нравится. Nirvana заняла особое место в моей коллекции пластинок», — рассказал он Guardian Australia. 45-летний велосипедист ранее таким же образом делал портрет немецкого композитора Людвига ван Бетховена, чтобы отметить его 250-летие, а также «рисовал» динозавров, драконов, лисиц и даже свое селфи.