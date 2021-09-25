Финдиректор Huawei вернулась в Китай. Она была под домашним арестом в Канаде почти 3 года

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В Китай вернулась финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в 2018 году задержали в Канаде по просьбе США. Об этом сообщает BBC.

Она прилетела в город Шэньчжэнь вечером субботы, 25 сентября. Мэн Ваньчжоу встретила толпа с криками «Добро пожаловать домой!».

В пятницу, 24 сентября, Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия приказал освободить Мэн из-под домашнего ареста, на котором она была почти три года (с декабря 2018 года). Суд принял это решение после того, как Ваньчжоу достигла соглашения с прокуратурой США по обвинению в мошенничестве, а американская прокуратура отозвала запрос на ее экстрадицию из Канады. Соглашение также предусматривает отсрочку судебного процесса до 1 декабря 2022 года. В заявлении Министерства юстиции США от 24 сентября говорится, что оно продолжает подготовку к судебному процессу против компании Huawei, которая все еще находится в черном списке для торговли.

Американская прокуратура обвинила Мэн в мошенничестве, утверждая, что она обманом заставила банки обрабатывать транзакции для Huawei, что нарушило санкции США против Ирана.

Ваньчжоу задержали в декабре 2018 года в аэропорту канадского города Ванкувер по запросу США. Она — старшая дочь Рена Женфея, который основал Huawei в 1987 году. Он также служил в китайской армии в течение девяти лет (до 1983 года) и является членом Коммунистической партии Китая. Сама компания Huawei в настоящее время является крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования в мире. Однако ее обвиняли в том, что китайские власти могут использовать ее оборудования для шпионажа — обвинения она отрицает. В 2019 году США наложили санкции на Huawei и поместили ее в черный список экспорта. Великобритания, Швеция, Австралия и Япония также запретили Huawei, а Франция и Индия приняли меры, которые не предусматривают прямого запрета.