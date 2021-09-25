В Нидерландах люди вышли на марш протеста против паспортов вакцинации

Новости

В Гааге, Нидерланды, в субботу, 25 сентября, люди собрались на протест против введения Corona Pass — это документ, который подтверждает вакцинацию от коронавируса и является обязательным условием для входа в бары, рестораны, театры и другие места.

Об этом сообщает The Guardian.

В Гааге, где расположено нидерландское правительство, на протест собралось несколько сотен человек. Они прошли маршем по центру города, несли плакаты с осуждением вакцин, а некоторые сравнивали карантин с репрессиями.

Хотя большинство голландцев и поддерживают введение паспортов, но все же они вызвали критику со стороны индустрии гостеприимства: более 40% владельцев баров и ресторанов не планируют запрашивать у клиентов свидетельства о вакцинации. Многие предприятия рассматривают это требование как «политический инструмент», направленный на стимулирование к вакцинации.

Новое требование показывать паспорт вакцинации или недавний негативный результат теста совпало с ослаблением карантина, поскольку более 70% населения страны получили хотя бы одну дозу вакцины. Маски по-прежнему являются обязательными в общественном транспорте, в школах ученикам и учителям разрешили их не носить, а также отменили правило о соцдистанции в полтора метра.