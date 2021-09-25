«Укрзалізниця» меняет маршрут движения поездов из-за возникшей пропасти на Буковине

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«Укрзалізниця» решила изменить маршрут движения поездов из-за возникшей пропасти под рельсами на перегоне Новоселица — Мамалыга в Черновицкой области.

Об этом пишет УЗ в своем Facebook.

В компании заявили, что ситуация «остается сложной и требует комплексного решения». Из-за этого было изменено движение поезда «Чернигов — Черновцы».

«Поэтому принято решение о том, что вышеуказанный поезд будет курсировать объездным путем — через Тернополь и Залещики. Из-за этого из маршрута исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы», — рассказали в УЗ.

Также будет организован отдельный поезд «Ларга — Чернигов». Те, кто имеют билеты со станций, где запрещено движение, смогут их сдать и вернуть полную сумму.