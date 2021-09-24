ГБР передало в суд дело нардепа Мялика. Его подозревают в уклонении от уплаты более 100 млн гривен налогов

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Нардепа Виктора Мялика будут судить за уклонение от уплаты налогов на более чем 100 млн гривен (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в течение 2012—2019 годов фигурант дела продавал недвижимость в жилых домах в селах Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка под Киевом, но не был зарегистрирован физическим лицом — предпринимателем или юридическим лицом.

Как отмечается, доходы от продажи квартир и другой недвижимости подозреваемый выдавал за продажу собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. Это позволяло снизить ставку налога с 18% до 5%.

Согласно подсчетам экспертов, махинации действующего нардепа нанесли госбюджету ущерб на более чем 118 млн гривен.

Сейчас нардепу и его адвокатам открыли доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

По данным СМИ, речь идет о депутате партии «За майбутнє» Виктора Мялика, в ГБР фамилию нардепа не называют.

Виктор Мялик прошел в Раду от мажоритарного округа в Ровенской области. В своей декларации он указал, что владеет более чем 150 квартирами в Киево-Святошинском районе.