ГБР передало в суд дело нардепа Мялика. Его подозревают в уклонении от уплаты более 100 млн гривен налогов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Нардепа Виктора Мялика будут судить за уклонение от уплаты налогов на более чем 100 млн гривен (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
По данным следствия, в течение 2012—2019 годов фигурант дела продавал недвижимость в жилых домах в селах Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка под Киевом, но не был зарегистрирован физическим лицом — предпринимателем или юридическим лицом.
Как отмечается, доходы от продажи квартир и другой недвижимости подозреваемый выдавал за продажу собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. Это позволяло снизить ставку налога с 18% до 5%.
Согласно подсчетам экспертов, махинации действующего нардепа нанесли госбюджету ущерб на более чем 118 млн гривен.
Сейчас нардепу и его адвокатам открыли доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.
По данным СМИ, речь идет о депутате партии «За майбутнє» Виктора Мялика, в ГБР фамилию нардепа не называют.
Виктор Мялик прошел в Раду от мажоритарного округа в Ровенской области. В своей декларации он указал, что владеет более чем 150 квартирами в Киево-Святошинском районе.
- 15 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект о налоговой амнистии — она позволяет украинцам вывести свои деньги и активы из тени, а государство сможет привлечь дополнительный капитал. В то же время декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции.
- Налоговая амнистия — это способ легализовать свои активы и доходы, заплатив за них налоги, не оплаченные вовремя. Таким образом власти пытаются вывести из тени определенную часть экономики и вернуть ее в правовое поле. В то же время государство в таких случаях обязуется не наказывать нарушителей налогового законодательства.