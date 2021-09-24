Илон Маск расстался с певицей Граймс после трех лет отношений
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Jason Kempin / Getty Images
Американский изобретатель Илон Маск расстался с певицей Граймс. Они были в отношениях три года, у них есть общий сын.
Эту информацию сам изобретатель подтвердил в комментарии изданию Page Six в пятницу, 24 сентября.
Маск отметил, что они остаются в хороших отношениях и продолжают воспитывать своего годовалого сына.
«Мы наполовину разделены, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях», — сказал Маск и добавил, что Граймс живет с сыном у него дома в Лос-Анджелесе, а сам он из-за работы в основном в Техасе.
Впервые об отношениях Маска и Граймс стало известно в мае 2018 года, в мае 2020 года у них родился сын. Последний раз их видели вместе 21 сентября на балу костюмов Met Gala. Сначала по красной дорожке прошла Граймс, Маск присоединился к ней несколько позже.
- Сын Маска и Граймс родился 5 мая 2020. Ребенка назвали X Æ A-ХII — «Экс Эш Эй Твелв». У Граймс это первый ребенок. У Маска есть еще пятеро детей от первого брака с Жюстин Уилсон. Их зовут Дамиан, Гриффин, Ксавье, Саксон и Кай. Его первый сын — Невада Александр — умер в возрасте 10 недель.