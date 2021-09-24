Известная модель Линда Евангелиста требует $50 миллионов из-за косметической процедуры, которая ее «изуродовала»

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Hindustan Times / Contributor

Бывшая супермодель, 56-летняя Линда Евангелиста подала иск на $50 миллионов из-за косметической процедуры, которая, по ее словам, оставила ее «жестоко изуродованной» и превратила в «затворницу».

Об этом сообщает CNN.

Евангелиста подала иск против компании Zeltiq в федеральный суд Нью-Йорка за халатность и рекламу, которая вводит в заблуждение — «компания не предупредила клиентов о возможных побочных эффектах после процедуры CoolSculpting».

В иске говорится, что в период с 2015 по 2016 год Евангелиста прошла несколько процедур, чтобы уменьшить количество жира на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. Корректирующая операция не помогла, а наоборот — увеличила ее жировые клетки. Модель требует $50 миллионов компенсации за потерянный доход и эмоциональные страдания. Евангелиста отметила, что она с 2016 года была безработной моделью и ничего не зарабатывала.

О своей проблеме канадская модель сообщила в Instagram, в четверг, 23 сентября.

«Моим подписчикам, которые задавались вопросом, почему я не работаю, в то время, как карьера моих сверстников процветает, причина в том, что я была жестоко изуродована процедурой CoolSculpting Zeltiq, которая сделала прямо противоположное тому, что обещали», — написала она.

По словам Евангелисты, после процедур у нее возник редкий побочный эффект, который называется парадоксальная жировая гиперплазия, из-за которой у людей появляются отеки на обработанных участках.

«Жировая гиперплазия не только лишила меня средств к существованию, но и ввергла меня в цикл глубокой депрессии, глубокой печали и глубокого отвращения к себе. В процессе я стала затворницей», — сказала она.