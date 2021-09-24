Мининфраструктуры снова хочет назначить Лещенко в наблюдательный совет «Укрзалізниці». В ВСК Рады выступили против

Новости

Ратинский Вячеслав / УНИАН

В Министерстве инфраструктуры предложили снова назначить бывшего нардепа Сергея Лещенко в наблюдательный совет «Укрзалізниці». Но во Временной следственной комиссии Верховной Рады выступили против.

Об этом сообщила руководительница ВСК Юлия Гришина.

Впервые информация о повторном предложении назначить Лещенко прозвучала на заседании ВСК. Защищал эту позицию заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков.

«Позиция министра состоит в том, что он имеет право вносить кандидатуру, которую может рассмотреть правительство. То есть эта кандидатура представлена на рассмотрение номинационного комитета, и состоится назначение или не назначение согласно регламенту деятельности Кабинета министров», — заявил он.

Но в ВСК отреагировали на это крайне негативно, потому что комиссия 30 апреля приняла решение на период работы согласовывать кадровые вопросы, чтобы выйти из кризисной ситуации на «Укрзалізниці».

«Сказать, что члены ВСК были ошарашены новостью о том, что министр инфраструктуры рекомендовал вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет — ничего не сказать. А эта новость застала нас врасплох как раз во время заседания. Но так не будет! Это я адресую руководству «УЗ», Министерству инфраструктуры и Кабмину. Если вы не будете делать кадровые изменения, если вы будете оставлять всех тех, кто довел «УЗ» до такого состояния — ваша команда покажет ноль результата. А если ваша команда не покажет результат, то и мы не покажем!» — заявила Гришина.