«Ответственность каждого»: в Португалии с октября отменят почти все COVID-ограничения

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В Португалии решили с 1 октября отменить почти все коронавирусные ограничения. Среди требований останется только ношение маски.

Об этом пишет Reuters.

«Поскольку большинство ограничений, установленных законом, исчезнет, мы перейдем к этапу, который основывается на ответственности каждого. Мы не должны забывать, что пандемия не закончилась», — отметил премьер-министр страны Антонио Кошта.

С 1 октября больше не будет никаких ограничений по количеству людей в учреждениях и на массовых мероприятиях. Цифровые сертификаты не будут обязательными в гостиницах, спортзалах и так далее, но они потребуются во время путешествий. Также вновь откроют бары и ночные клубы.

Ношение масок будет оставаться обязательным в общественном транспорте, больницах, торговых центрах, магазинах и домах престарелых.