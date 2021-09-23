Актеру Дэниелу Крейгу присвоили звание «почетного командера» Королевскими ВМС за роль Джеймса Бонда

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Royal Navy

Британский Королевский флот сообщил, что звезда «Джеймса Бонда» актер Дэниел Крейг стал почетным командером — такое же звание имеет вымышленный секретный агент.

Об этом говорится в заявлении флота от четверга, 23 сентября.

Крейг стал почетным военно-морским офицером перед выпуском части No Time to Die («Не время умирать») — его пятым и, вероятно, последним появлением в роли агента 007. В шпионских триллерах Бонд — ветеран флота Второй мировой войны, работающий на британские секретные службы с «лицензией на убийство».

Первый морской лорд-адмирал Тони Редакин, глава Королевского военно-морского флота, сказал, что Крейг, хорошо известный как командер Бонд в течение последних 15 лет, обеспечивает безопасность Британии во время «миссий по всему миру».

«Это то, что настоящий Королевский флот делает каждый день, используя технологии и навыки так же, как и сам Бонд», — сказал Редакин.

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Командор Крейг сказал: «Для меня большая честь и привилегия получить звание почетного командера».

Отметим, что 30 сентября в украинских кинотеатрах появится «Не время умирать» с Крейгом. Таинственного злодея там сыграл оскароносный актер Рами Малек. Режиссером фильма выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив» от телеканала HBO и телесериалом «Маньяк» от стримингового сервиса Netflix. Саундтрек к фильму исполнила американская певица Билли Айлиш.