В Киеве хотят отменить запрет на продажу алкоголя ночью. ОАСК зарегистрировал иск к Киевсовету

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Adam Wilson / Unsplash

Государственная регуляторная служба Украины подала иск к Киевскому городскому совету, в котором требует отменить запрет на продажу в столице алкоголя ночью.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

«Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 года было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице», — говорится в сообщении.

В Госрегуляторной службе заявили, что Киевсовет избрал «недейственный механизм регулирования хозяйственных и общественных отношений».

Кроме этого, регулятор считает, что запрет было принят с нарушением норм законодательства Украины.

Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.