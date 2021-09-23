В Киеве хотят отменить запрет на продажу алкоголя ночью. ОАСК зарегистрировал иск к Киевсовету
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Adam Wilson / Unsplash
Государственная регуляторная служба Украины подала иск к Киевскому городскому совету, в котором требует отменить запрет на продажу в столице алкоголя ночью.
Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.
«Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 года было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице», — говорится в сообщении.
В Госрегуляторной службе заявили, что Киевсовет избрал «недейственный механизм регулирования хозяйственных и общественных отношений».
Кроме этого, регулятор считает, что запрет было принят с нарушением норм законодательства Украины.
Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.
- 27 сентября 2018 года на пленарном заседании Киевсовета депутаты решили запретить продавать алкоголь с 23-х до 10 часов в киосках и магазинах столицы. 24 октября того же года решение вступило в силу.