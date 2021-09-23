У депутата Полтавского облсовета злоумышленники похитили дочь и требовали $470 тыс. выкупа. Их задержала СБУ

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СБУ

Служба безопасности Украины 23 сентября обезвредила преступную группу, которая похитила дочь депутата Полтавского областного совета.

Злоумышленников остановили «на горячем», сообщает пресс-служба ведомства.

Организатором схемы оказался человек, который сейчас находится за решеткой. Его обвиняют в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, поэтому до приговора суда он находится в Киевском следственном изоляторе.

В СБУ отметили, что мужчина из СИЗО подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В то же время выкуп за дочь депутата составлял 470 тысяч долларов в биткоинах.

Так, злоумышленникам удалось похитить девочку, после чего они вступили в переговоры с ее родителями и угрожали физическим насилием и смертью их ребенка.

По данным СБУ, похитители применяли «исключительные меры конспирации» — общались между собой и с родителями девочки только с помощью Telegram-канала или в скрытой сети интернета DarkNet.

Правоохранители установили злоумышленников и задержали их. Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Подозреваемым избрана мера предосторожности.

Спецслужба выясняет, есть ли другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.