У депутата Полтавского облсовета злоумышленники похитили дочь и требовали $470 тыс. выкупа. Их задержала СБУ
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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СБУ
Служба безопасности Украины 23 сентября обезвредила преступную группу, которая похитила дочь депутата Полтавского областного совета.
Злоумышленников остановили «на горячем», сообщает пресс-служба ведомства.
Организатором схемы оказался человек, который сейчас находится за решеткой. Его обвиняют в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, поэтому до приговора суда он находится в Киевском следственном изоляторе.
В СБУ отметили, что мужчина из СИЗО подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В то же время выкуп за дочь депутата составлял 470 тысяч долларов в биткоинах.
Так, злоумышленникам удалось похитить девочку, после чего они вступили в переговоры с ее родителями и угрожали физическим насилием и смертью их ребенка.
По данным СБУ, похитители применяли «исключительные меры конспирации» — общались между собой и с родителями девочки только с помощью Telegram-канала или в скрытой сети интернета DarkNet.
Правоохранители установили злоумышленников и задержали их. Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Подозреваемым избрана мера предосторожности.
Спецслужба выясняет, есть ли другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.
- В июле прошлого года в Полтавской области правоохранители предупредили заказное убийство предпринимателя.
- Перед этим следователи Государственного бюро расследований предотвратили заказное убийство заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнара.