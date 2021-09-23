Экс-глава полиции Киева Крищенко стал заместителем Кличко по муниципальной безопасности
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- София Телишевская
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Новицкий Андрей / УНИАН
Бывший начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко стал заместителем мэра столицы Виталия Кличко.
Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета на заседании в четверг, 23 сентября.
За назначение Крищенко на должность заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий проголосовал 91 депутат из 99 присутствующих в Раде, двое были против.
Перед этим Кличко призвал Киевсовет поддержать назначение и отметил, что Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.
- 11 августа Андрей Крищенко подал рапорт об отставке с должности главы полиции Киева. Он занимал должность заместителя главы Нацполиции — начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.