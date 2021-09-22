Дефолта не будет. Китайский гигант недвижимости Evergrande пообещал выплаты инвесторам — рынки отреагировали ростом

Новости

VCG / Contributor / Getty Images

Китайская строительная компания-гигант Evergrande заявила, что дефолта не будет и она выплатит китайским инвесторам $35,9 миллиона, однако не сообщила, когда ждать выплат по долларовым бондам — Evergrande должна выплатить инвесторам $83,5 миллиона.

Об этом пишут Reuters и CNN.

Компания Evergrande — второй по величине застройщик Китая. Компания задолжала более $300 миллиардов и оказалась на грани дефолта. Из-за этого в понедельник, 20 сентября, торги почти на всех мировых фондовых биржах завершились значительным падением индексов.

Evergrande тесно связана с экономикой Китая, и аналитики предупреждали, что крах такого крупного застройщика с огромной задолженностью может серьезно повлиять на экономику Китая, что может распространиться на мировую финансовую систему.

Сообщение от Evergrande о первом шаге по разрешению долгового кризиса спровоцировало постепенное восстановление индексов на Европейской и Американских биржах, в том числе на Шэньчжэньской.

Однако Evergrande пока заставляет инвесторов гадать о судьбе второй, более крупной выплаты, которая должна быть выплачена на этой неделе. Компания должна погасить $35,9 миллиона 22 сентября.