Правительство утвердило алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Кабинет министров на заседании в среду, 22 сентября, утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики, алфавит состоит из 31 буквы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Базой для этого акта является решение курултая крымскотатарского народа 1993 года.

Перевод крымскотатарской письменности на латиницу из 31 буквы должен завершиться до 1 сентября 2025 года. Кабмин поручил Министерству образования и науки, Министерству культуры, Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с заинтересованными лицами перевести на латиницу учебники и методички на крымскотатарском языке.

Алфавит был разработан в процессе консультаций с меджлисом крымскотатарского народа, специалистами Института востоковедения им. А. Крымского, Института языкознания им. А. Потебни, Института филологии КНУ им. Т. Шевченко и Таврического национального университета им. Вернадского.

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