Правительство утвердило алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Кабинет министров на заседании в среду, 22 сентября, утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики, алфавит состоит из 31 буквы.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Базой для этого акта является решение курултая крымскотатарского народа 1993 года.
Перевод крымскотатарской письменности на латиницу из 31 буквы должен завершиться до 1 сентября 2025 года. Кабмин поручил Министерству образования и науки, Министерству культуры, Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с заинтересованными лицами перевести на латиницу учебники и методички на крымскотатарском языке.
Алфавит был разработан в процессе консультаций с меджлисом крымскотатарского народа, специалистами Института востоковедения им. А. Крымского, Института языкознания им. А. Потебни, Института филологии КНУ им. Т. Шевченко и Таврического национального университета им. Вернадского.
- В апреле Кабинет министров утвердил Концепцию развития крымскотатарского языка на ближайшие 10 лет. Документ предусматривает создание условий для ревитализации языка, который, согласно классификации ЮНЕСКО, находится под критической угрозой.