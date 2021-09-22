В США требуют от России нарастить транзит газа через Украину. В Кремле заявили, что для этого Европа должна увеличить закупки топлива

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

США требуют от России увеличить транзит газа через Украину в Европу, поскольку собственных запасов энергоносителей в европейских странах не хватит для того, чтобы перезимовать.

Об этом в интервью Bloomberg заявил старший советник Госдепартамента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.

«Реальность такова, что через Украину есть трубопроводы с достаточной пропускной способностью для поставки в Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это [поставить газ], поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно скорее через территорию Украины», — сказал он.

Также Хохштейн заявил, что отказ «Газпрома» бронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь «вызывает беспокойство» и назвал это «политическим шагом», связанным со строительством газопровода «Северный поток — 2».

В Кремле уже отреагировали на заявление Хохштейна, заявив, что для увеличения транзита через Украину Европа должна увеличить закупку топлива.

«Я не сомневаюсь, что «Газпром» и специалисты «Газпрома» будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное, объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается и только потом он транзитируется. Невозможно осуществлять транзит газа, не продав его. Чтобы увеличить объемы поставок газа, например, после 2024 года через Украину, нужно соответственно увеличить объемы газа, который куплен в Европе», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, российская сторона «на 100% и даже больше» выполняет обязательства перед европейскими потребителями.

«Насколько нам известно, мы сейчас близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям», — добавил Песков.