Умер звезда сериала «Секс и город» Вилли Гарсон
- Автор:
- София Телишевская
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Flickr / Jean-Marie
Утром 22 сентября в возрасте 57 лет умер американский актер Вилли Гарсон, лучше всего известный широкой публике благодаря роли Стэнфорда в сериале «Секс и город».
Об этом сообщает CNN со ссылкой на вещателя HBO и членов семьи Гарсона. Однако, родные не указывают, что стало причиной смерти.
В частности, о смерти отца рассказал его усыновленный сын Натэн.
«Я так рад, что ты разделял свои приключения со мной, и так много сделал. Я горжусь тобой. И всегда буду любить. Но, думаю, пора тебе отправиться в только твое приключение».
- Актер родился в 1964 году в Нью-Джерси. Ему удалось стать популярным благодаря ролям в американских ситкомах «Веселая компания» и «Родственные связи». Гарсон также сыграл одну из главный ролей в телесериале «Белый воротничок». Его последней ролью перед смертью стало участие в продолжении сериала «Секс и город», который принес ему наибольшую популярность.